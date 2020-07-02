Нет оснований волноваться - в Кабмине удивили новым предупреждением

Председатель правления Нацбанка Украины Яков Смолий оставил пост через политическое давление. Одновременно в Министерстве финансов не считают, что не нужно волноваться относительно курса валют. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на министра Сергея Марченко.

По его словам, рисков относительно изменения ситуации пока нет.

"Я считаю, нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника. Потому что мы, возможно, можем видеть сегодня какую-то турбулентность на рынке. Я считаю, будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится", — подчеркнул Марченко.

Он отметил, отставка руководителя такой структуры, как НБУ не повлияет на ситуацию на валютном рынке Украины.

Следует напомнить, поздно вечером 1 июля Смолий выступил с личным заявлением о намерении уйти в отставку. Неожиданное решение он связал с систематическим политическим давлением на него и возглавляемую им структуру.

Решение вызвало резонанс даже за рубежом. Представители Международного валютного фонда отметили, что действующей украинской власти необходимо приложит усилия в сохранении НБУ как независимой структуры.

После заявления Якова Смолия гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала официально сообщил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. Он публично пожаловался на то, что действующая украинская власть действует противоположно тому, как это делают инвесторы.

Как сообщал ONLINE.UA, анонимные источники в президентской партии "Слуга народа" решились на неожиданное признание — они заявили о том, что, вероятно, отставку главы Нацбанка Якова Смолия спровоцировал конфликт, возникший у него недавно с украинским лидером Зеленским. Согласно последним данным, спор президента и председателя НБУ якобы имела место во время заседания Нацсовета реформ.

Смотрите остальные курсы валют в Украине