Марк Цукерберг наконец прокомментировал резонансный скандал вокруг Facebook

Сейчас уже немало известных компаний официально сообщили о бойкоте соцсети Facebook. Согласно последним данным, они отказываются от рекламного сотрудничества, в результате чего акции компании падают. CEO корпорации Марк Цукерберг впервые прокомментировал громкий скандал, в центре которого оказалась его компания. Руководитель соцсети во время онлайн-встречи с сотрудниками начал убеждать собравшихся, что этот бойкот не причинит серьезный ущерб для Facebook. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Information.

По словам Цукерберга, гораздо больше прибыли Facebook получает от малого бизнеса, а не от крупных рекламодателей. Также бизнесмен убеждал своих сотрудников, что уже скоро рекламодатели вернутся на платформу. Марк Цукерберг отметил, что бойкот рекламодателей не заставит компанию изменить свои правила.

"Мы не будем менять наши правила, или подходы из-за угрозы потерять небольшую часть прибыли или любую часть прибыли", — отметил предприниматель.

Стоит напомнить о том, что бойкот начали в рамках движения #StopHateForProfit, как знак солидарности с протестами в США после гибели задержанного полицией чернокожего американца Джорджа Флойда. Недавно общественные организации начали публично требовать снизить уровень ненависти в соцсетях. По их мнению, социальные сети, в том числе Facebook, призывают лучше мониторить ситуацию с распространением ненависти. Что важно понимать, к бойкоту уже присоединились мобильный оператор Verizon, сеть продажы одежды Eddie Bauer, производитель мороженого Ben & Jerry (Unilever), кинопрокатная компания Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, приложение Talkspace, рекрутинговая компания Upwork, компания Mozilla и популярный мессенджер Viber .

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