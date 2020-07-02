Сколько Россия тратит на оккупированный Крым - шокирующая сумма

Россия удерживает контроль над украинским Крымом с 2014 года. По состоянию на середину 2020 года поддержка оккупации полуострова ежегодно обходится Кремлю в 5 миллиардов долларов США из российского бюджета. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление председателя МінТОТ Алексея Резникова, которого цитирует Укринформ.

По его словам, прежде всего речь идет о выплате зарплат государственным служащим.

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на временно оккупированном частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это 1 млрд 300 тысяч долларов в год на гражданские дела, и по нашей информации до 3,7 миллиарда долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 миллиардов долларов в год", — пояснил министр.

Резников добавил, финансирование производится различными путями. Один из них — использования банков на российской территории, другой — проведения выплат непосредственно через оккупированные территории.

Напомним, в феврале-марте 2014 года на фоне бегства Виктора Януковича российские войска вторглись в Крым. Позже там организуют так называемый "референдум", по итогам которого Кремль закрепит оккупацию региона.

Ни одна цивилизованная страна не признала крымской аннексии. Против России с того времени действующие европейские и американские санкции. До этих ограничений присоединились также другие страны.

Российская агрессия против Украины позже расширилась на Донетчину и Луганщину, часть которых также находится в оккупации.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская сторона обратилась к Евросоюзу за визит евродепутатов к оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел выступило с жестким протестом.

Дипломатический шаг напрямую связан с посещения оккупированного РФ региона Тьерри Мариани — глава Ассоциации "Франко-российский диалог", который прибыл туда в компании представителей Германии, Болгарии и Венгрии.