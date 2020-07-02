Как новый статус в НАТО поможет Украине с Крымом - важные данные

Две недели назад Североатлантический совет признал нашу страну членом Программы расширенных возможностей НАТО — это решение поддержали все международные партнеры и жестко раскритиковала команда главы Кремля Володира Путина. В МИД Украины обратили внимание украинцев на то, что это даст возможность получать конкретную информацию о ситуации в аннексированном Крыму. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что вместе с новым статусом Украина получила доступ к учениям вместе с союзниками. Также будет углубленное взаимодействие с членами разведки Альянса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

"Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", — подчеркнул украинский дипломат.

По словам Дмитрия Кулебы, это касается ситуации в оккупированном Россией Крыму. Как уже сообщалось, с 25 июня по 1 июля в России голосовали за изменения в Конституцию и "обнуления терминов" Путина. Среди изменений, которые пакетом поддержали россияне, была и поправка о защите целостности России. Таким образом, любые попытки вернуть Крым Украине будут признаны незаконными. Дмитрий Кулеба отметил, что никакие голосования в России не помешают украинской деоккупации Крымского полуострова.

Что предусматривает Программа расширенных возможностей для Украины

участие в планировании операций НАТО,

допуск ко всем учениям НАТО,

доступ к приоритетной сертификации сил и средств;

должности для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса;

углубленный обмен данными разведки со странами-членами;

углубление сотрудничества относительно гарантий безопасности в акватории Черного моря

участие в противодействии киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина начала паниковать из-за нового решения Украины и НАТО - важные подробности можно найти в нашем материале.