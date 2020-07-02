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Как новый статус в НАТО поможет Украине с Крымом - важные данные

Украина | Читати новину українською
Как новый статус в НАТО поможет Украине с Крымом - важные данные Єнс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Две недели назад Североатлантический совет признал нашу страну членом Программы расширенных возможностей НАТО — это решение поддержали все международные партнеры и жестко раскритиковала команда главы Кремля Володира Путина. В МИД Украины обратили внимание украинцев на то, что это даст возможность получать конкретную информацию о ситуации в аннексированном Крыму. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что вместе с новым статусом Украина получила доступ к учениям вместе с союзниками. Также будет углубленное взаимодействие с членами разведки Альянса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Крым.Реалии". 

"Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", — подчеркнул украинский дипломат.

По словам Дмитрия Кулебы, это касается ситуации в оккупированном Россией Крыму. Как уже сообщалось, с 25 июня по 1 июля в России голосовали за изменения в Конституцию и "обнуления терминов" Путина. Среди изменений, которые пакетом поддержали россияне, была и поправка о защите целостности России. Таким образом, любые попытки вернуть Крым Украине будут признаны незаконными. Дмитрий Кулеба отметил, что никакие голосования в России не помешают украинской деоккупации Крымского полуострова.

Что предусматривает Программа расширенных возможностей для Украины

  • участие в планировании операций НАТО,
  • допуск ко всем учениям НАТО,
  • доступ к приоритетной сертификации сил и средств;
  • должности для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса;
  • углубленный обмен данными разведки со странами-членами;
  • углубление сотрудничества относительно гарантий безопасности в акватории Черного моря
  • участие в противодействии киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина начала паниковать из-за нового решения Украины и НАТО - важные подробности можно найти в нашем материале.

Источник: Крим.Реалії Теги: Украина, НАТО, Крым, Программа расширенных возможностей НАТО, Дмитро Кулеба, МЗС Украины
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