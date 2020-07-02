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Россия готовит опасную провокацию в Черном море - что известно

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Россия готовит опасную провокацию в Черном море - что известно Фото: mil.ru

Россия готовит новую опасную провокацию в Черном море. На этот раз в команде российского президента Владимира Путина решили "защищать" регион зенитными ракетными комплексами "Бук-М3". В российском оборонном ведомстве развернут на базе 90-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется в Краснодарском крае. С их помощью российские военные хотят удерживать черноморские рубежи. У Путина добавили, что эти "Буки" чрезвычайно мобильны и в любой момент могут оказаться как у побережья Черного моря, так и на границе с Грузией. Таким образом в Москве решили пригрозить США и НАТО, которые регулярно показывают Путину в Черном море, что не собираются закрывать глаза на его беспредел. О планах Минобороны РФ сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Новинка способна поражать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты, беспилотники и даже гиперзвуковые цели. Принципиальное решение об оснащении одной из зенитных ракетных бригад Южного военного округа новейшими ЗРК "Бук-М3" уже принято", — сообщили в Минобороны РФ.

Важно отметить, что Россия готовит опасные провокации не только в Черном море, но и на оккупированном Донбассе. Несколько дней назад стало известно, что Российская Федерация на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска, перебросила 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Таокж недалеко от жилого района в городе Харцызск обнаружено зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия срочно подняла бомбардировщики над Черным морем, на что мощно ответили в НАТО.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Черное море, провокация, ракети, Бук-М3, Минобороны РФ
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