Тревожный сигнал - Евросоюз запаниковал после нового скандала в Украине

Власти Европейского Союза наконец отреагировали на резонансное заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия — в ЕС предупредили об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыва независимости Нацбанка. Это указано в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Евросоюз отметил, что объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне вероятного политического давления посылает тревожный сигнал. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

"Банк должен сохранять способность выполнять свою роль независимо. Подрыв этого важного института ставит под угрозу надежность и поддержку программы реформ в Украине", — добавляется в заявлении.

В ЕС отметили, что и впредь будут поддерживать нашу страну в проведении крайне необходимых реформ, но рассчитывают на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств. Кроме того, отмечается, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, как и раньше, имеет решающее значение для будущего успеха страны.

"В последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействие устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличение иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращение активов, утраченных в случаях банковского мошенничества", — отметили в ЕС.

Как известно 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Послы G7 сразу же предупредили, что подрыв НБУ стал бы большим шагом назад и поставит под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.

Как сообщал ONLINE.UA, на заявление Якова Смолия мгновенно отреагировал глава государства Владимир Зеленский.