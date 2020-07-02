Турция поразила решением относительно НАТО - что известно

Турция длительное время блокировала согласование плана обороны Польши и Балтии в НАТО. Накануне официальная Анкара сняла все претензии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По данным представителей Литвы, Польши, Франции турецкая сторона решила отозвать все возражения.

Упомянутый план защиты стран Восточной Европы — это реакция этих государств на аннексию украинского Крыма в 2014 году. Его приняли во время лондонского саммита НАТО в декабре 2019 года.

В то же время против выступили представители Турции. Они поставили жесткое требование союзникам — признать террористами отряды курдского ополчения YPG, которые базируются на севере Сирии. Только после этого Анкара согласится со стратегией.

"Турки сняли свои возражения", — отметили в четверг, 2 июля, в министерстве обороны Франции.

Представитель страны в Альянсе добавил, состоялось окончательное согласование плана.

В то же время неизвестно, что страны НАТО пошли на встречу турецкому союзнику. По словам другого дипломата, Анкаре пришлось согласиться после того, как на нее начали давить 29 стран в конце июня.

Интересно, что план Eagle Defender вообще не связан с военными операциями турецких сил в САР. Анкара неоднократно выступала с жесткими заявлениями в отношении курдов или их вооруженных группировок. Длительное время оставались союзниками США на Ближнем Востоке, однако ситуация изменилась после вывода американских войск из Сирии.

Как сообщал ONLINE.UA, французская власть решила оставить военно-морскую миссию НАТО. Причиной стал недавний конфликт с турецким командованием, который произошел в Средиземном море. По словам турецкого посла во Франции, официальный Париж уже проинформировал Нато о своем решении.