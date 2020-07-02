Происходит что-то серьезное - Европарламент потряс серьезный скандал

В Брюсселе во время карантина произошло резонансное происшествие — здание Европарламента ограбили неизвестные. Воры проникли в служебные кабинеты, по меньшей мере, пятидесяти евродепутатов, взломали замки шкафов в поисках ценностей и украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов. Подробности скандала сообщил немецкий депутат Европарламента Нико Семсрот, передает ONLINE.UA со ссылкой на СNN.

"Это огромный скандал, и я не знаю, почему все закрывают рот. Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи. Происходит что-то серьезное", — прокомментировал ситуацию Семсрот, отметив, что уведомил парламентскую службу безопасности еще месяц назад о происшествии, но она бездействует.

Информацию об ограблении штаб-квартиры европейского парламента подтвердил и итальянский депутат Массимо Казанова. Он написал в социальных сетях, что его офис был взломан и разграблен, пожаловавшись на то, что грабители перевернули все его вещи "с ног на голову".

С заявлением об ограблении также выступил евродепутат от Германии Нико Земсротт. Он сообщил, что у него украли два ноутбука.

Пресс-секретарь Европарламента отреагировала на новые сообщения об ограблении. Она заявила, что информация о кражах поступила в апреле. В ответ было увеличено количество охранников и служба безопасности начала расследовать кражи. Она напомнила, что в 2020 году на охрану и наблюдение за зданием Европарламента выделили более 23 млн евро, а в помещении Европарламента были введены усиленные меры защиты, в том числе задействованы дополнительные охранники, патрулирующие периметр и коридоры, и проводящие дополнительные проверки доступа к зданию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европарламент подвергся масштабной атаке. В сеть слили данные более 1200 сотрудников Европарламента. Масштабная утечка данных затронула 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза. В открытом доступе оказались также конфидециальные данные и зашифрованные пароли более 200 членов Европарламента, Европейского Совета и Европейской Комиссии.