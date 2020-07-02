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Зеленский принял новое неожиданное решение после отставки главы НБУ

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Зеленский принял новое неожиданное решение после отставки главы НБУ Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Украинский лидер Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Отмечается, что во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" украинский лидер постановил прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента. 

"В связи с этим признается утратившим силу указ президента от 23 ноября 2011 № 1070" О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг", — говорится в сообщении. 

Также Владимир Зеленский приказал создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив главой этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую и обязав ее проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы. Кроме того, украинскому правительству поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

Стоит обратить внимание на то, что 1 июля Национальный банк принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. Согласно закону от 12 сентября 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг. 

Как сообщал ранее ONLINE.UA, власти Евросоюза впервые прокомментировали резонансное заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия — в ЕС предупредили об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыва независимости Нацбанка. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: НБУ, Владимир Зеленский, ликвидация, Яків Смолий, Национальная комиссия финансовых услуг
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Обновлено:19:11, 02.07.2020

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