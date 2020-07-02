Были проблемы - Усик вспомнил свой самый сложный бой

Украинец Александр Усик в своей боксерской карьере не потерпел ни одного поражения. Впрочем, это не означает, что бывший чемпион в первом тяжелом весе не дрался в сложных условиях. Такую историю цитирует ONLINE.UA со ссылкой на Klitschko-brothers.com.

По словам Усик, крайне тяжелым оказался его бой латвийского боксера Майриса Бриедиса. Состояние украинца не был лучшим в полуфинале WBSS, однако это вылилось в преимущество позже.

"Подготовка к бою против Бриедиса получилась смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик. Но на небесах не все просто так: благодаря этому бою мы сделали вывод, каким я буду в финале. Физические кондиции у меня вообще были замечательные, несмотря на то, что пару раз лагерь останавливался через мою болезнь, а вот тактика очень хромала", — пояснил боксер.

Также он добавил, что обсудил произошедшее со своим коллегой из другого дивизиона — Василием Ломаченко.

"Мы сидели с Ломаченко, разговаривали, и он сказал: "Слушай, если бы подняли руку Бриедису, то, возможно, я бы даже не удивился". Но когда Василий посмотрел поединок, то заявил: "Да нет, какой Бриедис?", – добавил Усик.

Напомним, бой украинца против латвийца прошел 27 января 2018 года в Риге. Усик победил по решению судей 114:114, 115:113, 115:113. В финале World Boxing Super Series он одолел россиянина Мурата Гассиева.

Как сообщал ONLINE.UA, в 2017 году украинец Александр Усик встретился на ринге с немецким боксером Марко Гуком. Недавно бывший чемпион мира в тяжелом весе рассказал подробности того боя. По словам боксера, он хотел дальше сражаться с немцем, пока была возможность, но их остановил арбитр.