Наступила новая катастрофа - ученые бьют тревогу из-за глобальной проблемы

Специалисты по защите дикой природы сообщили о новой катастрофе, которая возникла из-за массового вымирания слонов. Ученые бьют тревогу и отмечают, что уже по неизвестным причинам погибли 350 слонов на севере Ботсваны. Еще десятки слонов заметили слабыми и истощенными — эксперты не исключают, что они погибнут в ближайшее время. Причем умирают животные ужасной смертью — они ходят кругами и внезапно падают мордой вниз. Специалисты допускают, что катастрофическое вымирание слонов может быть связано с болезнью, которая опасна и для людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Впервые массовая гибель слонов была зарегистрирована в Дельта Окаванго в начале мая, где к концу месяца погибло 169 особей. К середине июня их число увеличилось более чем вдвое и, согласно местным источникам, большая часть слонов погибла вблизи водяных лунок. Стремительную смертность слонов зоозащитники называют беспрецедентной.

От чего умирают слоны, до сих пор неизвестно. Сначала предполагалось, что их могли отравить цианидом, который используют браконьеры из соседнего Зимбабве. Но эта версия не подтвердилась, так как у мертвых слонов не отпиливали бивни. По другому предположению, животные могли заразиться сибирской язвой, от которой только в прошлом году в Ботсване умерли больше 100 слонов. Но эту версию уже отвергли, а версию о том, что слоны умирают из-за коронавируса, считают маловероятной. Причину загадочной смерти слонов подтвердят только лабораторные анализы, результаты которых будут готовы только через несколько недель.

Специалисты по защите дикой природы считают, что слоны могли заразиться какой-то другой болезнью или отравиться каким-то другим веществом. Их поведение перед смертью, то, что они ходят по кругу, свидетельствует о неврологических нарушениях. И эта болезнь может быть опасной для людей, поэтому ученые возмущены бездействием власти Ботсваны, которая до сих пор не выяснила причину вымирания животных.

"Да, это природоохранная катастрофа, но она также может стать кризисом общественного здравоохранения", — заявил доктор Макканн из британского благотворительного Нацпарка спасения.

Напомним, Ботсвана имеет самую крупную популяцию слонов в мире — на территории африканской страны живут около 130 тысяч особей, 15 тысяч из которых обитают в дельте реки Окаванго.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперты предупредили весь мир о неминуемой катастрофе. Она напомнили, что осталось полгода, чтобы спасти экосистему планеты.