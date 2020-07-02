Почему коронавирус может спровоцировать инсульт - результаты исследования

Иностранные ученые пришли к выводу, что коронавирус вызывает гиперактивность клеток — это вызывает свертывание крови. По словам ученых, это очень важное открытие, объясняющее один из самых опасных механизмов развития болезни. Гиперактивность клеток в крови вызывают тромбы, это может быть причиной инсультов и инфарктов у пациентов с
"Они сделали важное открытие, сравнивая кровь 82 человек. Половина из них имели положительный диагноз на коронавирус — именно у них тромбоциты (клетки крови, которые сворачиваются — ред.) были намного активнее. В ходе экспериментов в чашках Петри тромбоциты склеивались гораздо быстрее. Воспаление, которое вызывает вирус, скорее всего, способствует изменениям в работе тромбоцитов и тромбоза", — говорится в сообщении.
Хотя коронавирус в большинстве случаев вызывает проблемы респираторной системы, у него наблюдается и ряд разрушительных воздействий на другие органы.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что исследователи университета Барселоны недавно выступили с неожиданным заявлением — они рассказали, что обнаружили коронавирус SARS-