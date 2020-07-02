Почему коронавирус может спровоцировать инсульт - результаты исследования

"Они сделали важное открытие, сравнивая кровь 82 человек. Половина из них имели положительный диагноз на коронавирус — именно у них тромбоциты (клетки крови, которые сворачиваются — ред.) были намного активнее. В ходе экспериментов в чашках Петри тромбоциты склеивались гораздо быстрее. Воспаление, которое вызывает вирус, скорее всего, способствует изменениям в работе тромбоцитов и тромбоза", — говорится в сообщении.

Как известно, тромбоз — это образование сгустков крови, которые препятствуют кровообращению. Это провоцирует инфаркт, в случае тромба в мозгу произойдет инсульт, а в легких — легочная эмболия.