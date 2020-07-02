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Почему коронавирус может спровоцировать инсульт - результаты исследования

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Почему коронавирус может спровоцировать инсульт - результаты исследования Фото: pixabay.com

Иностранные ученые пришли к выводу, что коронавирус вызывает гиперактивность клеток — это вызывает свертывание крови. По словам ученых, это очень важное открытие, объясняющее один из самых опасных механизмов развития болезни. Гиперактивность клеток в крови вызывают тромбы, это может быть причиной инсультов и инфарктов у пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail. 

"Они сделали важное открытие, сравнивая кровь 82 человек. Половина из них имели положительный диагноз на коронавирус — именно у них тромбоциты (клетки крови, которые сворачиваются — ред.) были намного активнее. В ходе экспериментов в чашках Петри тромбоциты склеивались гораздо быстрее. Воспаление, которое вызывает вирус, скорее всего, способствует изменениям в работе тромбоцитов и тромбоза", — говорится в сообщении.

Как известно, тромбоз — это образование сгустков крови, которые препятствуют кровообращению. Это провоцирует инфаркт, в случае тромба в мозгу произойдет инсульт, а в легких — легочная эмболия.
 
По словам ученых, их открытие может повлиять на методы лечения коронавируса у пациентов, имеющих высокий риск тромбоза. По статистике, до 30% госпитализированных больных с COVID-19 сталкиваются с тромбами, как с осложнением болезни. И только теперь врачи начинают понимать, почему это происходит.

Хотя коронавирус в большинстве случаев вызывает проблемы респираторной системы, у него наблюдается и ряд разрушительных воздействий на другие органы. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что исследователи университета Барселоны недавно выступили с неожиданным заявлением — они рассказали, что обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в городских стоках еще в марте 2019 года.

Источник: ONLINE.UA
Теги: исследование, ученые, кровь, наука, инсульт, пандемия, коронавірус
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