Где купальник - Настя Каменских поразила откровенным фото

Известная украинская певица Настя Каменских часто радует украинцев яркими фото и видео, на которых демонстрирует свои прелестные формы. И на этот раз звезда решила показать украинцам, как плавает в бассейне, напомнив, что придерживается здорового образа жизни и призывает к нему всех. Но внимание поклонников артистки привлекли не ее ценные советы, а откровенное фото, на котором Настя запечатлена под водой. Из-за развевающихся волос по спине они сразу не заметили купальник и преположили, что Каменских обнажена. Впрочем, это не смутило тысячи фанатов певицы, которые оставили массу восхищенных комментариев под ее новым снимком, передает ONLINE.UA.

На новом фото Каменских вновь продемонстрировала украинцам свою отличную фигуру и сексуальные ягодицы, от которых без ума фанаты артистки. Снимок сделан был под водой, а на нем запечатлено, как артистка ныряет в бассейн. При этом с первого взгляда может показаться, будто Настя плавает абсолютно обнаженной, но это не так — если приглядеться, то можно легко заметить плавки темного цвета, сливающиеся с волосами звезды.

"Где купальник, Настя?", "Сначала мне показалось, что Настя обнаженная, а потом присмотрела и...", "Ноги от ушей!! Вы прекрасны!", "Настоящая русалка", "Фантастическая и очень красивая", Обнаженной было бы очень даже красиво! Может, некоторые сочли бы пошлым, но те, кто понимают красоту естественную, так не подумали бы", "Вы секси. Крутое фото", — комментируют поклонники отровенное фото Насти Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 2 Июл 2020 в 12:34 PDT

Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно Настя Каменских нарвалась на критику поклонников, которые жестко оценили ее новое фото. Артистка снялась на летней террасе, рядом с ней лежит спортивный коврик, а также скакалка. В посте Каменских дала совет, как добиться красивой фигуры, занимаясь спортом лишь 15 минут в день. Но не всем понравилась ее заметная худоба.