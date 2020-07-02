Новая марсианская миссия оказалась на грани срыва - что случилось

Руководство американского агентства NASA решило отложить запуск амбициозного марсохода, который должен исследовать наличие жизни на Марсе в прошлом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Independent.

По официальным данным, ровер получил название Perseverance, на его создание и разработку миссии потрачены миллиарды долларов США. Предполагалось, что он будет изучать поверхность Красной планеты и даже транспортирует образцы на землю.

Согласно информации NASA, ближайшая вероятная дата начала миссии — 30 июля, однако это лишь ориентировочная дата. Окно запуска состоянию на этот день уже сократится на половину — Марс начнет понемногу отдаляться от Земли, что усложнит путь аппарата.

Специалистам NASA необходимо начать миссию до 15 августа. В худшем случае момент для нее будет потерян — планета слишком отдалится от нас, противостояние закончится. Миссию тогда придется отменить.

В следующий раз направить Perseverance до Красной планеты будет возможно лишь в 2022 году. Впрочем, американское космическое агентство надеется на успех и избегание 26-месячной задержки.

Следует отметить, что NASA уже відтерміновувала эту миссию. Проблемы обнаружили с краном на стартовой площадке. Ранее проект планировали на 17 июля.

Европейское космическое агентство отложило марсианскую миссию на упомянутый 2022 год. Это прямо связано с пандемией COVID-19 . Параллельно с ней китайские специалисты и ученые Объединенных Арабских Эмиратов устойчиво организуют запуски собственных аппаратов летом.

Как сообщал ONLINE.UA, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства не дает заскучать людям, которые до сих пор вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавирус. Так, недавно стало известно, что NASA совместно с платформой Hero X организовали конкурс Lunar Loo Challenge на лучший туалет для миссии "Артемида", в рамках которой на Луну в 2024 году отправятся тринадцатый по счету мужчина и первая женщина.