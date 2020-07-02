Россия готова к наступлению - ВСУ шокировали предупреждением

Украинское командование обнаружило скопление российских войск на границе. Они находятся в состоянии максимальной готовности на случай наступления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.
По словам руководителя Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка, Кремль создал три межвидовых группировки. Он выступил с этими данными на Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ онлайн.
"По состоянию на сегодня вблизи границы с Украиной уже создано три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины", — пояснил офицер.
Представитель ВСУ добавил, российское командование продолжает наращивать силы вблизи границы.
"В настоящее время вдоль границы Украины развернуто 28 батальйонно-тактических групп. На сегодня завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют приобрести полной оперативной готовности", — подчеркнул Горбатюк.
Западное стратегическое направление получил
На Юго-западном стратегическом направлении агрессор создал
Как сообщал ONLINE.UA, война на Донбассе, развязанная российским агрессором, продолжается с весны 2014 года. С того времени украинские силы потеряли погибшими 3 094 бойцов. Также зарегистрировано гибель 3 353 гражданских лиц.