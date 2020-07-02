Россия готова к наступлению - ВСУ шокировали предупреждением

Украинское командование обнаружило скопление российских войск на границе. Они находятся в состоянии максимальной готовности на случай наступления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам руководителя Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка, Кремль создал три межвидовых группировки. Он выступил с этими данными на Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ онлайн.

"По состоянию на сегодня вблизи границы с Украиной уже создано три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины", — пояснил офицер.

Представитель ВСУ добавил, российское командование продолжает наращивать силы вблизи границы.

"В настоящее время вдоль границы Украины развернуто 28 батальйонно-тактических групп. На сегодня завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют приобрести полной оперативной готовности", — подчеркнул Горбатюк.

Западное стратегическое направление получил 20-ю общевоинский армию, которая состоит, в частности, с 3-й и 144-й мотострелковых дивизий. Также 448-я ракетная бригада этой армии имеет ОТРК "Искандер".

На Юго-западном стратегическом направлении агрессор создал 8-м общевоинский (ударную) армию. В ее состав вошли 150-я мотострелковая дивизия, 20-я отдельная мотострелковая бригада. Именно в состав этой армии относятся 1-й и 2-й армейские корпуса — Донецк и Луганск соответственно.

Как сообщал ONLINE.UA, война на Донбассе, развязанная российским агрессором, продолжается с весны 2014 года. С того времени украинские силы потеряли погибшими 3 094 бойцов. Также зарегистрировано гибель 3 353 гражданских лиц.