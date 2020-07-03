Гороскоп на 03 июля для всех знаков зодиака

Рай для Тельцов — это любое место на Земле, где нет будильников, понедельников и начальников. мужчины считают, что женщинам нужны крутые парни с деньгами... Но 90% Тельцов выбрали бы медведя из мультика про Машу. в женщинах-Тельцах удивительным образом могут сочетаться та, без которой жить нельзя, и та с которой жить невозможно... если Тельцы хотят шоколад, то они идут и едят шоколад. Потому что, если они съедят вместо него фрукты, овощи, салатик, рыбку и т.д. , то потом они все равно СЪЕДЯТ ШОКОЛАД.

Иногда люди думают, что имеют какую-то особенную власть над Водолеями. Это не так. больше всего люди обижаются на Водолеев за то, что те не могут и не хотят соответствовать их личным ожиданиям. если Водолей ведёт себя, как ребёнок, значит он счастлив. истинному Водолею свойственна какая-то... инопланетная интеллигентность. водолеи не удивляются чьим-то странностям... Они и свои-то не всегда объяснить могут. реальность женщин-Водолеев такова, что не столько важно наличие мужчины рядом, сколько отсутствие идиота, который тянет из тебя все жизненные силы. Водолеи, когда рушатся все их планы улыбаются, выглядят отлично и знают, что если не получилось так, как им сейчас было нужно, значит позже будет ещё лучше!

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения. именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?.. "Вдруг" — это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... — и снова все как обычно... Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно — добьются обязательно

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 03 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам нет смысла добиваться своей цели любой ценой: будете попросту биться головой об стену, и нечего не достигнете. Сейчас для вас гораздо важнее остановиться и пересмотреть, что и как вы делаете. Может быть, ваши методы работы недостаточно эффективны.

Общий гороскоп для Овнов

Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом.

Кулинарный гороскоп для Овнов

А знаете ли вы, что плов вполне может быть сладким? Для этого он, правда, должен содержать значительное количество кураги, изюма и чернослива. Звезды считают, что вам неплохо бы найти возможность полакомиться сим чудным блюдом. Если, правда, одно маленькое "но". Не рассчитывайте найти в нем мясо. Или, на худой конец, какую-нибудь курицу. Ибо не положено. В обоих смыслах этого выражения. А не нравится — ешьте плов традиционный.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день позитивный настрой вашего любимого человека будет вас несколько раздражать, ибо пойдет вразрез с вашим собственным настроением. Постарайтесь не слишком резко обращаться с вашей половинкой и попытаться встать на ее позиции хотя бы ненадолго. Вдруг поможет?

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня Овнам не стоит слишком доверять советам касательно того, как лучше учиться, лечиться, или справляться с семейными проблемами. Насоветуют от души, но глупостей.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день вам, вероятно, следовало бы последить за уровнем сахара в крови. Уделите особо пристальное внимание вашему рациону — не стоит злоупотреблять жирным и сладким сверх всякой меры.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Не спешите сегодня, даже если вы действительно торопитесь. Поспешные действия приведут лишь к сожалениям об упущенных в запарке возможностях. А возможностей будет море, и все такие вкусные... Ну как можно не подождать, пока вам приготовят тунца с имбирем и перцем чили? Никак нельзя, несерьезно это. А отложить это замечательное блюдо назавтра не получится, день неподходящий.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку не захочется отпускать вас от себя надолго. Поэтому постарайтесь все время быть с ним рядом, а если такой возможности нет, как можно чаще ему звоните, шлите открытки, письма и СМС... Главное, чтобы он не почувствовал себя позабытым-позаброшенным.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам предстоит тяжелая борьба с малопонятным исходом. Бороться, скорее всего, придется с собой, так что старайтесь не применять слишком кардинальных средств.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам предстоит принять важное решение касательно вашей личной жизни. В его принятии вам поможет не только ваш любимый человек, но и лучший друг. Можно сюда же и родственников подключить. Впрочем, важно не количество умных голов, а их качество.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Пока вы будете спорить, кто же возьмется за подготовку встречи важных гостей, вы рискуете упустить время, чтобы хоть как-то подготовить мероприятие! Так что, пока не поздно, берите все в свои руки. Может, это и будет превышением полномочий, но вам будут только благодарны.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынешний день может прийти вместе с переменой в ваших вкусах. Прежде всего — в пище, хотя этим дело может и не ограничиться (как насчет полной смены имиджа?). В любом случае, не удивляйтесь, если уже с утра ваш организм наотрез откажется есть привычный завтрак, а в обед вы неожиданно для себя потребуете бигус, в то время как никогда не ели тушеную капусту, не вынося уже одного ее запаха.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче Близнецам не стоит увлекаться нетрадиционными способами лечения, поскольку без наблюдения со стороны опытного в этом вопросе человека вы можете принести себе только вред.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам стоит задуматься о том, насколько целесообразны те функции, которые вы выполняете в вашей фирме под началом вашего непосредственного шефа. И если вы считаете, что ваш потенциал можно было бы потратить куда более рационально, не упустите случая об этом сообщить.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодняшним днем следует наслаждаться, он того стоит. Диета нынче рекомендована морская, включающая как можно более разнообразных даров этого самого моря, в том числе — водоросли. Морская капуста, приготовленная с перцем и поданная с мидиями, креветками и кальмарами — вполне достойная трапеза для дня, о котором будет приятно вспомнить.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день не следует забывать о правилах гигиены, ведь чем чаще вы сможете просто вымыть руки, тем меньше шансов у вас подхватить какое-либо заболевание, в особенности, после посещений мест с большим скоплением людей.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторой грани, и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.

Любовный гороскоп для Раков

Вы настолько самозабвенно преданы вашей половинке, что перестали быть самостоятельным человеком. Это, конечно, неплохо: конфликтов меньше, взаимопонимания больше. Но сегодня все же стоит подумать о себе, своем удовольствии и своем благополучии. Будьте немного эгоистичны!

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Сейчас у Львов наступает период высокой эмоциональной активности, и на фоне этого возможно обострение старых болезней, о которых вы и думать забыли. Будьте внимательны: сейчас высок риск возникновения заболеваний почек — не сидите на холодном.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня очень важно подобрать музыку, которая будет целиком и полностью отвечать как вашему настроению, так и настроению вашего любимого человека. Только под аккомпанемент нужной мелодии вы сможете прийти к взаимопониманию, а значит, хорошо, радостно и плодотворно пообщаться.

Кулинарный гороскоп для Львов

Звезды считают, что сегодня не может быть лучшей еды, чем тыквенная запеканка с фруктовым соусом. Если не жаль времени и сил, можете попытаться доказать им обратное, но стоит ли? И вообще — когда вы в последний раз тыкву ели? А, между прочим, национальное русское кушание. Вечером не откажите себе в удовольствии пропустить стаканчик хорошего красного вина. Или, если вина почему-то не хочется, пива.

Бизнес-гороскоп для Львов

От того, насколько продуктивно вы будете сегодня трудиться, зависит очень и очень многое в вашей дальнейшей жизни. Так что, сегодняшний день станет в своем роде переломным для вашей карьеры. Стоит постараться, чтобы потом вы смогли собой гордиться.

Общий гороскоп для Львов

Поищите корень проблемы, сегодня чуть ли не последний день, когда его еще можно будет извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко и проблема может остаться с вами навсегда.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день светила предлагают Девам уподобиться травоядному существу — никакого мяса и много зелени. Можно даже в виде сена — травяные чаи иногда и на вкус неплохи. Некоторые. Только на состав глянуть не забудьте.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня венцом творения вам будет казаться удобное кресло. Никогда еще вы не ценили комфорт так как нынче. Не ходите в мебельный магазин — разоритесь.

Бизнес-гороскоп для Дев

Ваша активность на службе и небывалая, даже по вашим собственным меркам, предприимчивость принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта. А за ваше рвение и регулярное старание вы можете получить повышение по службе.

Кулинарный гороскоп для Дев

Усаживаясь кушать, постарайтесь сесть спиной к стене. Такое положение создаст ощущение защищенности и будет способствовать грамотному процессу усвоения пищи. А именно сегодня это будет иметь первостепенную важность. Кстати, и саму пищу лучше выбирать легкоусвояемую. Крольчатину, например.

Любовный гороскоп для Дев

Есть вещи, которые делать хочется, а есть — которые делать надо. Сегодняшний день можно считать днём имени "Надо" в вашей личной жизни и отношениях с вашим любимым человеком. Исключительно чувство долга будет руководить вами при принятии тех или иных решений или совершении каких бы то ни было поступков.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Ждите сегодня от вашего любимого человека какого-либо сюрприза. Скорее всего, дождетесь. И по всей вероятности, весьма приятного, теплого и радостного. Поэтому с утра приготовьте вашу самую лучезарную и благодарную улыбку — она будет весьма кстати!

Кулинарный гороскоп для Весов

Если вы — профессиональный повар, то сегодня — ваш день. Если нет — все равно ваш. Нынче вы сможете приготовить любое блюдо, за какое бы не взялись. Дерзайте, отпустите свою кулинарную фантазию в полет. Попробуйте, например, приготовить какое-нибудь насекомое. Или пресмыкающееся. Короче, можете отрываться по полной, все равно получится съедобно.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.

Бизнес-гороскоп для Весов

Вы, похоже, решили набрать немыслимый темп работы. Напрасно, бегать впереди паровоза бессмысленно и не слишком полезно для здоровья. Да и прочим участникам процесса такая спешка не по душе. Притормозите.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня есть шанс докопаться до сути. Если вам никак не удается разобраться в том, что именно мешает вам чувствовать себя здоровым и сильным, стоит предпринять максимум диагностических изысканий именно сейчас.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам удастся достичь золотой середины в вопросе определения количества информации, необходимого для максимально продуктивной работы вашего мозга. Придерживайтесь ее, сколько сможете.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня не стоит заказывать больше, чем вы реально можете съесть. Даже сущая безделица, оставленная вами на тарелке недоеденной, окажет негативное влияние на ваше состояние в течение дня. То же касается недопитых напитков. Во избежание разночтений по части элементов заведомо несъедобных, всяких там костей, хрящей, кожуры и прочего, старайтесь выбирать такие блюда, где подобных включений не предусмотрено.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Если сегодня вы решитесь броситься на чью-либо защиту, подумайте сначала, а что принесёт это в будущем пострадавшей стороне: пользу или, напротив, ситуация только усугубится из-за вашей протекции. Лучше просто выслушайте доверившегося вам человека, а регулировать ситуацию оставьте кому-нибудь другому.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день такие мелочи, казалось, как промокшие ноги во время прогулки или небольшое пребывание на сквозняке, могут стать причиной возникновения достаточно серьезной простуды. Поберегите свой организм!

Любовный гороскоп для Скорпионов

Удачный день для тех, кто не привык лезть за словом в карман. Вас, похоже, ожидает длительная полемика с любимым человеком. Пусть ваше красноречие будет неиссякаемым, а источник аргументов — бездонным. Только в этом случае вы сможете добиться желаемого результата.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Из вас как будто все соки выжали. И кто? Ваш любимый человек! Он настолько извел вас своими придирками и скандалами, что вы на стену лезть готовы! Впрочем, перед тем как выполнять подобные акробатические трюки, задумайтесь: а может, в его придирках есть доля истины?

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вас может обуять совершенно неуемное любопытство. В порыве острого желания узнать побольше о мире кулинарии и вкусе совершенно незнакомых вам блюд, вы можете назаказывать и напробоваться такого, что впору будет обращаться за помощью к специалистам. Старайтесь держаться хотя бы в рамках какой-либо одной национальной кухни, и лучше бы она не была уж совсем экзотической.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день Стрельцам не следует забывать о таких ценных качествах, как чувство юмора и оптимизм, ведь именно они помогут вам сохранить хорошее настроение и станут основой для вашего отличного самочувствия.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня ни в коем образе не принимайте судьбоносных решений: все попытки наладить своё предприятия обречены в этот день на неудачу. Займитесь лучше чем-нибудь иным: уточните все договоренности, но предпринимайте никаких самопроизвольных шагов, ибо последствия в таком случае могут быть непредсказуемыми.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня у вас будет тысяча и один соблазн, которые будут безбожно отвлекать вас от работы и мешать сосредоточиться на делах ваших насущных. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эти соблазны хотя бы на какое-то время забылись, иначе точно с заданиями не справитесь.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете путать очевидные вещи и забывать очевидные факты, что усложнит для вашего любимого человека процесс понимания того, что вы хотите ему сказать. Впрочем, вы так давно вместе и так хорошо друг друга знаете, что слова вам и не нужны: и по взглядам всё понятно будет.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня неплохо будут получаться блюда национальной кухни. Национальность выбирайте сами, на собственный вкус.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вас спасет лишь терпение, терпение и еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодня вам ни в коем случае не стоит прогуливать, а тем более — вообще бросать занятия спортом или же танцами: если сейчас вы прервете занятия на длительный срок, то вернуться к ним вам будет весьма сложно. Постарайтесь найти время для тренировок.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня вам может пойти на пользу провести этот день в тишине и покое, возможно, что сейчас одиночество поможет вам собраться с мыслями и принять нужное решение для дальнейшего поддержания вашего здоровья.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам стоит какое-то время побыть дома наедине с собой и своими мыслями и, возможно, среди них наконец-то отыщется настоящий перл. Результаты нынешних размышлений приведут вас к значительным переменам в карьере. Главное — не тормозите свое вдохновение.

Общий гороскоп для Водолеев

Привычка — страшная сила. Сегодня вам, возможно, придется выбирать между перспективой остаться целым и невредимым и врожденной вежливостью. Лучше выбрать первое.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы будете наделены редкой способностью предугадывать события, ловить настроения и чуть ли не читать мысли. Если сосредоточитесь, сможете и предсказать, что нынче повару удалось, а от чего лучше воздержаться. Потому наиболее верный из кулинароных советов этого дня — слушайтесь своей интуиции. И обоняния, заодно.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы забудете о разнице в возрасте между вами и вашим любимым человеком. Да и вообще что его, что ваш возраст не будут играть принципиальной роли, так уж получится. Кстати, в честь этого можно срочно начать роман с человеком в два раза старше или в три раза младше вас.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 03 июля 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Успехи в делах могут вызвать излишнюю гордость, а в связи с ней и эгоизм. Опасайтесь конфликтов с сотрудниками и деловыми партнерами. Сдерживайте себя при общении с подчиненными. Положение звезд говорит о возможности неадекватного отношения к ним с вашей стороны.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Не жалейте времени на доведения того, чем занимаетесь до совершенства. Сегодня следует готовить сложные блюда, требующие большой точности рук, терпения и художественного вкуса — самое то украшать торты. Если же ваша кулинарная судьба предполагает лишь потребительскую активность, отточите приемы грамотного использования столовых приборов и поведения за столом в целом. Глядишь, когда-нибудь да пригодятся.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день ваше утро может оказаться не совсем добрым, в том числе и в том, что касается здоровья, однако это вовсе не значит, что таким же будет и ваш день. Постарайтесь смотреть на происходящее более оптимистично.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня звёзды ни в коем случае не призывают вас врать вашему любимому человеку, однако кое-что скрыть от него до поры — до времени просто необходимо во избежание многих ссор, казусов и взаимонепониманий. Расскажете ему всё потом, в более подходящей обстановке.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.