Курс валют на сегодня 3 июля - доллар подорожал, евро подорожал

На пятницу, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 3 июля цена доллара США составит 27 гривен 18 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 41 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек, что в свою очередь на 66 копеек больше чем в четверг, 2 июля.

В четверг, 2 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.23/27.2 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.71/30.68 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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