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Зеленский экстренно встретился с руководством НБУ - что происходит

Политика | Читати новину українською
Зеленский экстренно встретился с руководством НБУ - что происходит Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Украинский лидер Владимир Зеленский срочно провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ. Эта встреча состоялась сразу же после того, как стало известно, что действующий глава НБУ Яков Смолий решил уволиться из-за политического давление. Согласно последним данным, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Во встречах принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Кузнецов, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ходе переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Украинский лидер еще раз напомнил всем присутствующим о приверженности принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности. Кроме того, отмечается, что были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.
"Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ любого руководства в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", — подчеркнул во время встречи президент Украины.
Что важно понимать, сразу же после заявления Якова Смолия глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала неожиданно объявил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. Он также обратил внимание на то, что сейчас официальный Киев действует противоположно тому, как это делают инвесторы. Кроме того, Томаш заявив, что в компании считают отставку Смолия — "последней каплей". 
 
Как сообщал ONLINE.UA, недавно Европейский Союз наконец отреагировал на резонансное заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Нацбанк, НБУ, Владимир Зеленский, увольнение, Яків Смолий, отставка Смолия, финансисты
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