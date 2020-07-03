Зеленский экстренно встретился с руководством НБУ - что происходит

Украинский лидер Владимир Зеленский срочно провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ. Эта встреча состоялась сразу же после того, как стало известно, что действующий глава НБУ Яков Смолий решил уволиться из-за политического давление. Согласно последним данным, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.
"Во встречах принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Кузнецов, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев", — говорится в сообщении.
"Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ любого руководства в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", — подчеркнул во время встречи президент Украины.