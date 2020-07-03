Мы ждем - Евросоюз жестко поставил Путина на место

Европейский союз решил не закрывать глаза на новые резонансные провокации главы Кремля Владимира Путина — ЕС сразу же жестко раскритиковал проведения голосования в России, которое может позволить президенту РФ остаться у власти до 2036 года. Как известно, 1 июля в России завершилось общенациональное голосование по конституционным изменениям. Некоторые поправки касаются изменений в политической системе и работе органов исполнительной, законодательной и судебной власти. Стоит обратить внимание на то, что согласно официальным предварительным результатам, 78% россиян проголосовали за поправки и 21% против. Кроме того, отмечается, что явка составила около 65%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление представителя Службы внешних действий ЕС.

"Европейский союз сожалеет о том, что накануне этого голосования агитация "за" и "против" ни была разрешена, что лишило избирателей доступа к сбалансированной информации. Мы ждем, что все сообщения и заявления о нарушениях, включая принуждение избирателей, многократное голосование, нарушение тайны голосования и заявления о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, который присутствовал для наблюдения, будут должным образом расследованы", — отмечается в документе.

Кроме того, в ЕС вспомнили о том, что поправка к статье 79 Конституции РФ предусматривает верховенство Конституции России над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.

"Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, признала эту поправку несовместимой с международными обязательствами России и рекомендовала удалить это дополнение или изменить формулировку. Мы ожидаем, что Россия, независимо от каких-либо поправок к своей конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательства выполнять решения Европейского суда по правам человека", — подчеркнули в Евросоюзе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что официальные власти США продолжают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, поэтому мгновенно отреагировала на новое скандальное решение президента РФ Владимира Путина.