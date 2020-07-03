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Они пришли убивать и разрушать - шокирующие новости из ООС на Донбассе

Украина | Читати новину українською
Они пришли убивать и разрушать - шокирующие новости из ООС на Донбассе ЗСУ (фото — facebook.com)

Боевики так называемой "ДНР" обстреляли Зайцево рано утром в пятницу, 3 июля. Жертвой циничной провокации стала жительница населенного пункта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

По данным командования, враг применил минометы.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункта Зайцевое. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения", — подчеркнули в ООС.

Прессцентр добавил, этот трагический случай говорит о полном пренебрежении жизнью мирных украинцев со стороны агрессора.

"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит", — добавили в ООС.

Всего за предыдущие сутки 2 июля боевики нанесли 10 ударов. Они использовали минометы калибра 82-мм и 120-мм, которые запрещено выводить к линии соприкосновения, а также разнообразные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Украинская сторона в ответ привлекла все необходимые огневые средства, чтобы подавить провокации врага. Вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Как сообщал ONLINE.UA, война на Донбассе, развязанная российским агрессором, продолжается с весны 2014 года. С того времени украинские силы потеряли погибшими 3 094 бойцов.Также зарегистрировано гибель 3 353 гражданских лиц. Количество раненых среди мирных жителей страны достигает 7 тысяч. Около 1,8 миллиона украинцев покинули свой родной регион через длительные бои и обстрелы.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, присшествия, ВСУ, война, убийство, боевики, АТО, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, ООС
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