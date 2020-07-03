Что за абсурд - Лукашенко шокировал мир новым циничным заявлением о украинцах

Белорусский лидер Александр Лукашенко не устает удивлять мир громкими и неоднозначными заявлениями — на этот раз известный политик во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны, стал утверждать, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране". Его новое "предположение" спровоцировало шквал критики в социальных сетях — люди не понимают, почему президент страны может позволять себе подобные упреки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным... Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — начал утверждать Александр Лукашенко.

Кроме того, комментируя свое участие в президентской кампании, лидер страны убеждал, что не держится "за это кресло посиневшими пальцами".

"Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли", — подчеркнул Лукашенко.

В социальных сетях новые выпады одиозного политика встретили крайне негативно.

"Ну, что за бред?Когда он уже успокоится ?; а белорусы завидуют украинцам, ведь, как пообещал Лукашенко ранее, у них никогда не будет своего Зеленского; люблю читать новости о Лукашенко — всегда можно посмеяться; конечно, завидуем, у нас война, а у них нет; особо завидно, когда понимаешь, что у белорусов президент не Лукашенко, а Путин; странный человек — странные заявления; к сожалению, украинцы, белорусы и россияне могут только сочувствовать своим соседям, но точно не завидовать", — комментируют заявление Лукашенко пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что посол Беларуси в России Владимир Семашко поделился с международным сообществом резонансными данным — он рассказал, что на самом деле Путин год назад предлагал Лукашенко.