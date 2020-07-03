Новости

Лента новостей

Что за абсурд - Лукашенко шокировал мир новым циничным заявлением о украинцах

Мир | Читати новину українською
Что за абсурд - Лукашенко шокировал мир новым циничным заявлением о украинцах Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко не устает удивлять мир громкими и неоднозначными заявлениями — на этот раз известный политик во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны, стал утверждать, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране". Его новое "предположение" спровоцировало шквал критики в социальных сетях — люди не понимают, почему президент страны может позволять себе подобные упреки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным... Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — начал утверждать Александр Лукашенко. 

Кроме того, комментируя свое участие в президентской кампании, лидер страны убеждал, что не держится "за это кресло посиневшими пальцами".

"Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли", — подчеркнул Лукашенко.

В социальных сетях новые выпады одиозного политика встретили крайне негативно.

"Ну, что за бред?Когда он уже успокоится ?; а белорусы завидуют украинцам, ведь, как пообещал Лукашенко ранее, у них никогда не будет своего Зеленского; люблю читать новости о Лукашенко — всегда можно посмеяться; конечно, завидуем, у нас война, а у них нет; особо завидно, когда понимаешь, что у белорусов президент не Лукашенко, а Путин; странный человек — странные заявления; к сожалению, украинцы, белорусы и россияне могут только сочувствовать своим соседям, но точно не завидовать", — комментируют заявление Лукашенко пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что посол Беларуси в России Владимир Семашко поделился с международным сообществом резонансными данным — он рассказал, что на самом деле Путин год назад предлагал Лукашенко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, Украина, Россия, украинцы, русские, белорусы, безопасность, заздрість
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 46763 +876
Выздоровели 20558 +505
Летальные 1212 +27

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 03.07.2020

Онлайн референдум
  • Будете ли вы праздновать Ивана Купала?
  • Да Нет

    Ответили 39026

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...