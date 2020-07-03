Украинцы стоят того - в Кабмине выступили с громким заявлением

Специалисты со всего мира сейчас разрабатывают вакцину против нового коронавируса COVID-19 . Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, украинцы заслуживают одними из первых ее получить. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 3 июля.

По словам чиновника, сейчас вакцине еще необходимо появиться в массовом производстве.

"Мы считаем, что украинцы достойны того, чтобы она у нас тоже появилась одной из первых, и чтобы мы начали процесс вакцинации от такой страшной болезни как COVID-19 ", — подчеркнул Степанов.

Глава МОЗ отметил, ведомство отслеживает события в мире вокруг клинических испытаний различных проектов по поиску вакцины.

"Мы активно отслеживаем, что происходит в мире, более того, президент поручил Министерству иностранных дел включиться в этот процесс тоже. Особенно это касается заявлений фармкомпании AstraZeneca, что они уже находятся практически на завершающих стадиях испытания вакцины, некоторые страны уже начали размещать предзаказ, и Украина тоже присоединяется к этим процессам", — добавил министр.

Напомним, по состоянию на 3 июля на всей планете диагноз COVID-19 установили уже более 10,8 миллиона раз. Непосредственно в Украине зарегистрировали 46 763 случаев инфекции.

Над вакциной работают с января этого года. Изначально предполагалось, что на ее разработку и начало массового изготовления понадобится один год. Позже эксперты улучшили прогноз. Эффективное прививки может начать распространяться по миру уже в 2020 году.

Как сообщал ONLINE.UA, во всех больницах Украины больных на коронавирус лечат за государственный счет. На лечение украинцев предусмотрено четыре пакета, которые покрывают стоимость стационарной помощи и экстренной медицинской помощи. Министр Степанов заверил, что все без исключения украинцы при госпитализации проходят анализы и лечение от коронавирусной инфекции абсолютно бесплатно.