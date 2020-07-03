Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов - украинцев призывают присоединиться к акции

3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag-Free Day) — секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в очередной раз призывает всех неравнодушных украинцев приобщиться к акции "День без полиэтиленовых пакетов". Что важно понимать, главная цель этой акции — формирование экологического поведения и соответствующего мировоззрения у населения. Также это делается для того, чтобы обратить внимание на проблемы загрязнения окружающей среды, особенно в чрезмерном использовании одноразовых пакетов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

"Сегодня, 3 июля, рекомендуем заменить привычный пластиковый пакет разового использования на сумки из ткани, бумаги и тд. А также распространить эту информацию для привлечения большего количества неравнодушных к состоянию окружающей природной среды", — говорится в сообщении.

Нельзя не обратить внимание на неутешительную статистику, о которой регулярно напоминают защитники природы:

— 160 тыс. полиэтиленовых пакетов используют на Земле каждую секунду, а 10 млн — ежеминутно;

— 5 трлн таких пакетов производится ежегодно;

— только 1-3% пакетов можно переделать.

Статистика по Украине:

— ежегодно среднестатистический украинец использует более 500 одноразовых полиэтиленовых пакетов, для сравнения: в Германии — до 45 шт.;

— каждая украинская семья в среднем использует около 15 пакетов во время только 1 похода в супермаркет.

Как известно, пакеты в супермаркетах появились в 1977 году. Они делаются из искусственно синтезированного соединения (полиэтилена), период распада которого составляет до 1000 лет — это один из важнейших фактов, о которых никто не должен забывать.

Стоит также напомнить, что 12 ноября 2019 года народные избранники приняли за основу проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Соответствующее решение поддержали 365 народных депутатов Украины.

Как сообщал ONLINE.UА, 22 апреля жители планеты отмечают День Земли. Целью праздника является привлечение внимания общества к проблемам экологии, призыв заботиться о природе.