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Очень хорошие показатели - украинцев порадовали обнадеживающими новостями

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Очень хорошие показатели - украинцев порадовали обнадеживающими новостями Коронавірус (фото — pikist.com)

В Министерстве здравоохранения считают низкой украинскую смертность от COVID-19. Показатели даже ниже данные европейских соседей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова на брифинге.

По его словам, такая ситуация достигнута исключительно благодаря украинским специалистам.

"У нас очень хорошие показатели относительно процесса лечения больных на коронавирус. В том числе такой показатель, как летальность, является одним из самых низких в Европе. И это все благодаря нашим специалистам", — подчеркнул чиновник.

Степанов пояснил, ситуация с эпидемией заостренная в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской областях. Уже 11 регионов страны отличились превышением нормы заболеваемости.

В вопросе об организации ВНО на фоне пандемии в МОЗ использовали показатель в 60 инфицированных на 100 тысяч населения.

"То, что касается этого показателя, 60 активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня на утро у нас 59,7 на 100 тысяч населения. Мы использовали этот показатель исключительно относительно проведения внешнего независимого оценивания. Мы его считали состоянию на 22 июня. То есть, если бы этот показатель перешел 60, тогда мы бы принимали решение о переносе ВНО", — добавил министр.

Он напомнил о подготовке больниц в регионах до второй волны эпидемии. Больницы второй волны смогут принять одновременно около 10,5 тысячи больных.

Напомним, по состоянию на 3 июля по всей Украине подтвердили 46 763 диагноза COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA специалисты со всего мира сейчас разрабатывают вакцину против нового коронавирус COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, украинцы заслуживают одними из первых ее получить. По словам чиновника, сейчас вакцине еще необходимо появиться в массовом производстве.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Европа, медицина, смертність, коронавірус, летальність
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Обновлено:12:11, 03.07.2020

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