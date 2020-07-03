Мировые цены на нефть стремительно падают - уже известна причина

Иностранные аналитики обратили внимание на то, что 3 июля 2020 года цены на нефть эталонных марок ускорили падение — по предварительным данным, это происходит из-за рекордного роста новых случаев коронавируса в мире. По словам экспертов, вспышки заболевания в 37 американских штатах еще больше замедляют восстановление спроса на топливо в США, который является крупнейшим мировым потребителем нефти. Стоит обратить внимание на то, что фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,58%, достигнув 42,89 доллара за баррель. Нефть марки WTI снизилась в цене на 0,59% — до 40,41 доллара за баррель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Investing.com.

Что важно понимать, 2 июля сессия торгов также стартовала с падения стоимости сырья. Но в течение дня обе марки нефти выросли в цене более чем на 2%, чему способствовали оптимистичные данные по снижению уровня безработицы в США. Однако 3 июля стало известно, что количество новых случаев коронавируса в США увеличилось до рекордных 55 000 за сутки — этот фактор не мог не повлиять на цену нефти.

"Рынок все больше уверен, что ослабление ограничений на поездки и активизация делового климата увеличат спрос на сырую нефть. Однако прогресс пандемии коронавируса может стать серьезной угрозой для стабилизации спроса на сырье", — объясняют аналитики ANZ Research.

Что интересно, многие инвесторы оптимистично настроены на восстановление спроса на "черное золото". По их мнению, спрос на бензин в США возрастет в период праздничных выходных 4 июля, ведь большинство американцев собрались в путешествия в этот период.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Саудовская Аравия вновь выступила с жестким ультиматумом, пригрозив рекордно обвалить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не сократят ее добычу в рамках соглашения ОПЕК +. Что важно понимать, это может привести к новой ценовой войны с серьезными последствиями.