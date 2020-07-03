Месси хочет покинуть Барселону из-за конфликтов - что известно

Профессиональная карьера аргентинца Лионеля Месси почти полностью связана с испанским клубом "Барселона". Недавно стало известно, что звездный нападающий планирует покинуть команду. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Cadena Ser.

По обнародованным данным, футболист не будет заключать новый контракт с кубом после того, как завершится действующий — в июне 2021 года. Причинами стала череда последних событий.

Переговоры с клубом относительно продления контракта прерваны по инициативе 33-летнего форварда. Месси недоволен решениями руководства "Барселоны". Прежде всего ему не нравится, что медиа понемногу получают из клуба различную информацию о нем и других игроков.

Также футболист разочарован родным клубом, поскольку тот не конкурирует надлежащим образом в европейских чемпионатах.

Напомним, за свою карьеру Месси шесть раз получил одну из самых престижных наград в своей отрасли — "Золотой мяч".

Также он шесть раз становился лучшим футболистом мира — в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годах.

Вероятно, аргентинцу нравится шестерка, потому что Золотую бутсу УЕФА он также получал столько же раз — в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 годах.

Недавно Пеле, легенда бразильского футбола, спросили о лучшем футболисте современности. Выбор стоял между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси. Футболист-пенсионер выбрал португальца за его "стабильность", однако об аргентинце призвал не забывать.

Как сообщал ONLINE.UA, Лионель Месси выступил с неожиданным признанием, связанным с пандемией коронавируса.