Это отличная новость - Трамп шокировал реакцией на антирекорд пандемии

На территории Соединенных Штатов коронавирус установил новый мировой антирекорд. Количество новых суточных диагнозов составило более 55 тысяч. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По обнародованным данным, за четверг, 2 июля, в стране подтвердили новых 55 274 случаев. Предыдущий антирекорд принадлежал Бразилии, там недавно зарегистрировали 54 771 новый диагноз за сутки. Это произошло 19 июня.

Количество новых инфицированных стремительно растет на территории 37 из 50 американских штатов. Известно, что во Флориде и Техасе суточное рост достиг 10 тысяч и 8 тысяч соответственно.

Среди жителей Калифорнии показатели выросли на 37%, число госпитализаций увеличилось на 56% по сравнению с последними неделями.

Новые шокирующие данные не остались без внимания президента Дональда Трампа. Впрочем, отреагировал он на них по меньшей мере странновато.

"Количество случаев коронавирус растет, поскольку наше тестирование столь массовое и столь хорошо, гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране. Это замечательная новость, но еще лучшей новостью является то, что смерти и уровень смертности снижаются", — написал он в Twitter.

В то же время руководство штатов, где раньше пренебрежительно относились к угрозе эпидемии, начали активную кампанию за соблюдение мер безопасности со стороны населения. Примером стал Техас, где губернатор недавно выступил с предостережением о необходимости ношения масок.

Как сообщал ONLINE.UA, Дональд Трамп находится на прицеле мировых медиа не только как президент, но и автор неоднозначных утверждений. Недавно он странновато прокомментировал ношение маски в условиях пандемии. По словам американского лидера, он в маске похож на Одинокого рейнджера.