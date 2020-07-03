Лондон нанес сокрушительный удар по планам Путина - в чем дело

Недавно российская власть завершила народное голосование по поводу скандальных поправок в конституцию. На проведение такого незаконного "плебисцита" в оккупированном Крыму отреагировали на Западе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Великобритании.

Согласно позиции официального Лондона, он никогда не признает результатов этого голосования в анексованому регионе.

"Использование Россией территории в Крыму для голосования за поправки к конституции РФ является недопустимым. Великобритания не признает и никогда не признает такого голосования на суверенной украинской территории. Мы солидарны с Украиной в напоминании России и миру, что Крым — это Украина", — отметили в дипломатическом представительстве.

Центральная избирательная комиссия РФ по состоянию на 2 июля обработала 99,9% протоколов. Согласно последним данным, 77,92% граждан проголосовали за предложенные главой Кремля Владимиром Путиным поправки. Эти изменения позволят обнулить президентские сроки главы РФ. 21,27% людей проголосовали против поправок. Показатель явки составил 65%.

В Кремле назвали результаты голосования торжеством Путина, на что жестко отреагировали россияне. Они возмущены, как явку с 20% ловко подняли до 78%. Они признают, что результаты были предсказуемыми, но отмечают, сто их разочарование зашкаливает, а обнуление Путина приравнивают к воскресению Гитлера, миссия которого уничтожить Россию и народ этой страны.

Как сообщал ONLINE.UA, Путин добился обнуления своего президентского срока и уже прокомментировал результаты голосования в РФ, 2 июля объявила ЦИК. В связи со своим триумфом, которым шокировал самих россиян, глава Кремля решил обратиться к гражданам страны с громким призывом.

Президент признал, что жизнь россиян действительно тяжелое и сложное, потому что власть недорабатывает. Но он призвал людей потерпеть, поскольку "современная Россия находится еще в стадии формирования и становления".