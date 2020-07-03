Переговорщик Путина срочно отправился в Берлин из-за Украины - что случилось

Заместитель главы администрации президента России и главный переговорщик главы Кремля Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу, неожиданно для всех 3 июля прибыл в Берлин, чтобы детально обсудить ситуацию на Востоке Украины с политическими советниками нормандского формата. Стоит обратить внимание на то, что это уже не первая поездка представителя Путина в Германию — в этом году в мае состоялись тайные переговоры Козака и советников канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они обсудили урегулирование конфликта на Востоке Украины, правда, без представителей Киева. Известно, что Козак поехал в Берлин для обсуждения Донбасса по приглашению немецкой стороны. Об этом пишут российские СМИ, со ссылкой на посольство России в Германии, передает ONLINE.UA.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата", — говорится в сообщении.

Источник в российской делегации уже заявили, что "предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".

Сегодняшние переговоры сам представитель Владимира Путина пока не успел прокомментировать — он также пока не объяснил, почему срочно отправился в Берлин. Однако, стоит отметить, что довольно развернуто Дмитрий Козак комментировал аналогичные переговоры, которые состоялись в мае

"Это были двусторонние консультации, оценка текущей ситуации и взгляд на будущее. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, по решению множества непростых задач, требующих решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате. Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней Контактной группы в Минске. Будут предоставлены соответствующие сигналы", — заявил тогда Козак.