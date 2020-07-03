Обстановка накалилась - Минобороны предупредило о новой угрозе

Министерство обороны Украины констатировало новое обострение на Донбассе по состоянию на начало июля. Враг увеличил количество обстрелов и цинично целится в жилые районы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.

По данным украинской стороны, по состоянию на 12:00 в пятницу, 3 июля, агрессор уже нанес 12 ударов от начала суток.

"Кроме 12 прицельных обстрелов наших позиций от начала текущих суток, в основном, из тяжелого вооружения – минометов и артиллерии, российско-оккупационные войска утром применили минометы по н.п. Зайцевое. Как уже сообщил Штаб ООС, вследствие циничного обстрела вооруженными формированиями РФ из минометов калибра 82-мм по населенному пункта Зайцевое, погибла местная жительница 1940 года рождения", — пояснили в Минобороны.

В основном обстрелы продолжались с 05:00 до 08:00 на разных участках линии соприкосновения. Враг использовал минометы 82-мм и 120-мм .

"Вооруженные формирования РФ вели обстрелы из минометов различных калибров в районах н.п. Хутор Вольный, Южное, Железное, Новотошковское, Шумы, Зайцевое, Авдеевка и Орехово. В частности, после 05:40 в районе Новотошківського оккупанты кроме минометов вели огонь из артиллерии", — добавило командование.

В то же время враг обстреливал окрестности Водяного Хутора Вольного, Новотошковского, Авдеевки, Каменки и Старогнатовки из стрелкового оружия и гранатометов.

Украинская сторона ответила на обстрелы надлежащим образом.

Как сообщал ONLINE.UA, украинское командование обнаружило скопление российских войск на границе. Они находятся в состоянии максимальной готовности на случай наступления.

По словам руководителя Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка, Кремль создал три межвидовых группировки.