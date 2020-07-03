Эксперты назвали самый мощный кроссовер в мире - впечатляющие фото

Компания Dodge недавно наконец представила автомобиль Dodge Durango SRT Hellcat, который многие эксперты уже назвали самым мощным кроссовером в мире. Стоит обратить внимание на то, что новинка получила мотор Hemi V8 6.2 с шнековым компрессором мощностью 720 л.с. и 875 Нм. Например, гибридный Porsche Cayenne Turbo S выдает 680 л.с. У Hellcat усиленный восьмиступенчатый «автомат», а до сотни кроссовер разгоняется чуть больше, чем за 3,5 секунды. Его максимальная скорость — 290 км/ч. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Motor1.

Кроме того, отмечается, что кроссовер обзавелся подвеской с адаптивными амортизаторами и более жесткими креплениями к подрамникам и кузову. Hellcat имеет полный привод и способен буксировать прицеп массой до 3950 кг. Также обновленная модель стала выглядеть более агрессивно. Она получила мелкую решетку радиатора, новые бамперы, узкие светодиодные фары и большой спойлер.