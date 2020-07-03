Сделайте это до 6 июля - у Путина выдвинули новые бесстыдные требования команде Зеленского

3 июля неожиданно для всех стали появляться новости о том, что в Берлин отправился заместитель главы администрации президента России и главный переговорщик главы Кремля Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу. В этот же день стало известно, что в немецкую столицу уже отправились представители команды Владимира Зеленського — Андрей Ермак и министр временно оккупированных территорий Алексей Резников. В неофициальном рабочем документе российской делегации, с которым ознакомилось немецкое издание Der Spiegel, отмечается, что Кремль на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинской Конституции до 6 июля, сообщает ONLINE.UA.

"Рабочий документ российской делегации был передан в лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов. Согласно документу, российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений украинской Конституции до 6 июля в минской контактной группе. Он должен определить путь для будущего особого статуса ОРДЛО в государственном устройстве Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, команда Путина требует, чтобы Украина активизировала свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что бывшие сепаратистские районы автоматически получат постоянный особый статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и справедливыми. Официальная Москва хочет, чтобы Киев осуществил дальнейшие шаги по разведению войск и обмену пленными.

"РФ говорит, что Украина должна "без дополнительных условий" до 6 июля составить список пленных в определенном формате, чьего освобождения она требует от сепаратистов. В свою очередь, сепаратисты также представят соответствующий список заключенных", — добавляет издание.

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