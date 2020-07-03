В США разработали инновационный тест на коронавирус - что о нем известно

В Соединенных Штатах ученые разработали новый тест для выявления инфекции COVID-19 . Он одновременно позволяет выявить в организме человека грипп. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Представители Управления продовольствия и медикаментов уже утвердило этот препарат. Авторами разработки стал Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Этот тест стал первым двойным, которых приняли для массового использования эксперты FDA. Врачи смогут с помощью одного тампона или образца установить диагноз.

Считается, что человечество восстанет в будущем перед новым вызовом. Невщухаюча эпидемия COVID-19 наложится на традиционную сезонную эпидемию гриппа. Это в свою очередь спровоцирует перегрузки лабораторий, которые будут делать тестирование на оба типа инфекции.

На фоне такого прогноза разработка двойного теста выглядит позитивным шагом со стороны специалистов.

Согласно выводам экспертов Всемирной организации здравоохранения, ухудшения эпидемической ситуации на фоне двух эпидемии ожидается осенью. В этот период высок риск возникновения полномасштабной второй волны COVID-19 .

Другой проблемой для медиков стала вероятность одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом.

По состоянию на 3 июля на всей планете обнаружили свыше 10,8 миллиона случаев коронавирус COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, иностранные ученые пришли к выводу, что коронавирус вызывает гиперактивность клеток — это вызывает свертывание крови. По словам ученых, это очень важное открытие, что объясняет один из опаснейших механизмов развития болезни.