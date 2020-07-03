Это наконец-то произошло - Евросоюз принял долгожданное решение относительно COVID-19

Европейская комиссия наконец предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства Ремдесивира, таким образом сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса. Стоит обратить внимание на то, что разрешение выдано в соответствии с ускоренной процедурой после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим одобрением государствами-членами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на соответствующее заявление, размещенное на сайте Еврокомиссии.
"Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом Комиссии, и поэтому данные о Ремдесивире были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры быстрой проверки, подхода, который используется ЕMA во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для оценки данных по мере их поступления", — отмечается в документе.
"Это наконец случилось! Почему так долго тянули?; не знаю... я уже никому не доверяю; прошло столько месяцев и только сейчас разрешили лекарства... что не так с этим миром?; очень странно, что ЕС еще давно выделил на это все миллиарды, но только сейчас какие-то сдвиги; можно было действовать оперативнее", — комментируют заявление ЕС пользователи сети.