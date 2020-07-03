Это наконец-то произошло - Евросоюз принял долгожданное решение относительно COVID-19

Европейская комиссия наконец предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства Ремдесивира, таким образом сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса. Стоит обратить внимание на то, что разрешение выдано в соответствии с ускоренной процедурой после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим одобрением государствами-членами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на соответствующее заявление, размещенное на сайте Еврокомиссии.

"Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом Комиссии, и поэтому данные о Ремдесивире были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры быстрой проверки, подхода, который используется ЕMA во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для оценки данных по мере их поступления", — отмечается в документе.

Что важно понимать, это позволило быстро получить разрешение в контексте коронавирусного кризиса в течение одной недели после рекомендации EMA по сравнению с обычными 67 днями. Кроме того, отмечается, что в настоящее время Ремдесивир получил разрешение на условный маркетинг, один из регулирующих механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют медицинские нужды, в том числе для неотложных ситуаций в ответ на угрозы общественному здравоохранению, такие как текущая пандемия. Недавно стало известно, что исследование показало, что пациенты, которые получали Ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. В сети уже активно комментируют эту радостную новость.

"Это наконец случилось! Почему так долго тянули?; не знаю... я уже никому не доверяю; прошло столько месяцев и только сейчас разрешили лекарства... что не так с этим миром?; очень странно, что ЕС еще давно выделил на это все миллиарды, но только сейчас какие-то сдвиги; можно было действовать оперативнее", — комментируют заявление ЕС пользователи сети.