Разрушают новые и добивают старые - Зеленский возмутился на совещании

В Украине продолжаются масштабные проверки грузовиков за нарушение габаритно-весовых ограничений на дорогах. Президент Владимир Зеленский возмутился действиями водителей, нарушающих режим и вредят дорогам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги совещания в ОПУ.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, за прошедшие сутки правоохранители и Укртрансбезпеки проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. В этот период проверили 6,6 тысячи грузовиков.

В то же время государственный лидер поинтересовался штрафами за нарушения.

"Формула "здесь строят – там разрушают" не сработает. Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если тут же грузовики разрушают новые и добивают старые пути? Надо коммуницировать с компаниями и тщательно контролировать передвижение грузовиков", — добавил Зеленский.

Криклий пояснил, в течение суток общая сумма штрафов составила 1,7 миллиона гривен. Также на Николаевщине три грузовика пытались проехать в объезд пунктов контроля.

"По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузом. Больше всего таких – в Херсонской, Одесской и Николаевской областях", — добавили в ОПУ.

Представители правительства согласовали улучшения условий, в которых проходят проверки. Также на совещании речь шла об улучшении условий работы техники, увеличение количества специалистов, которые контролируют проверки.

В полиции анонсировали появление в скором времени камер наблюдения за проверками на дорогах.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине зафиксировали настоящий вспышка нарушений правил на дорогах, связанных с габаритно-весовыми ограничениями. Президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно поставить точку в проблеме. Он отметил, что почти каждая фура на украинских дорогах перегружена.