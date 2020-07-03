Было сделано все - Путин дерзко отреагировал на итоги голосования

Голосование за поправки в конституцию РФ завершились "триумфом", как ранее утверждали в Кремле. Президент Владимир Путин утверждает, что власть буквально сделала все необходимое для плебисцита в условиях эпидемии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на эго заявленіе.

По словам лидера, условия были сложными, но они сделали "все необходимое".

"В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", — утверждает Путин.

Он подчеркнул, законодательство должно полностью основываться на обновленной конституции.

"Поправки вступают в силу. Они приняты, без всякого преувеличения, по воле народа... Изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", — подчеркнул Путин.

Президент страны-агрессора добавил, итоги общего голосования якобы демонстрируют "высокий уровень консолидации общества".

Напомним, голосование длилось неделю. Согласно официальным данным, поправки поддержали 77,92% участников плебисцита. Против выступили 21,27%. В ЦИК легитимность результатов назвали бесспорным.

В то же время неправительственные медиа проинформировали о множестве ошибок и откровенных махинаций с голосованием. Например, некоторым участникам на пунктах голосования сообщали, что они уже отдали голос и показывали якобы соответствующие документы.

Главный пунктом поправок стало так называемое обнуление Путина — он получил возможность в дальнейшем баллотироваться на пост президента и правит, соответственно, до 2036 года.

Как сообщал ONLINE.UA, голосование провели по всей РФ, даже обладателей российских паспортов" с ОРДЛО возили специально для участия. На проведение такого незаконного "референдума" в оккупированном Крыму отреагировали на Западе.

Согласно позиции официального Лондона, он никогда не признает результатов этого голосования в анексованому регионе.