Он обречен на поражение: Рада уволила главу НБУ Якова Смолия

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время заседания украинского парламента подчеркнул, что его заявление об отставке является протестом против политического давления на НБУ. Стоит обратить внимание на то, что чиновник не называл конкретных фамилий и не уточнял, кто именно на него и его коллег давил, однако недавно анонимные источники в политической силе "Слуга народа" поразили неожиданным признанием — они утверждают, что отставку Смолия спровоцировал конфликт, который возник у него недавно с украинским лидером Зеленским. Согласно последним данным, спор президента и председателя НБУ вроде имела место во время заседания Нацсовета реформ. У Смолия и Зеленского, в частности, состоялась напряженная беседа, передает ONLINE.UA.

"Давление (политическое — ред.) это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение. Значит ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине. Сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ". — заявил Яков Смолий.

3 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Якова Смолия. Депутаты 286 голосами поддержали проект постановления об увольнении Смолия, поданное в Раду президентом Владимиром Зеленским.

Стоит обратить внимание на то, что еще 2 июля украинский лидер Владимир Зеленский сразу же зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка. Однако решение президента Украины раскритиковали много международных партнеров, которые заявили, что оно может подорвать доверие к официальному Киеву.

Как сообщал ONLINE.UA, у власти Евросоюза окончательно лопнуло терпение после очередного громкого скандала, который разгорелся в Украине после отставки главы НБУ Якова Смолия.