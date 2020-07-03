Зеленский провел неанонсированные переговоры с иностранным лидером - что обсудили

На фоне пандемии коронавирус
Прежде всего украинский лидер выразил благодарность итальянскому правительству за помощь в условиях пандемии.
"Предоставлено Италией оборудование поможет нам быстрее справиться с ликвидацией последствий стихии и восстановить пострадавшую инфраструктуру Прикарпатья. Спасибо за оперативность принятия решения и доставку в Украину гуманитарной помощи", — подчеркнул он.
Собеседники обсудили предстоящее возобновление авиасообщения между странами. В Италии ценят туристов из Украины и надеются на открытие воздушных границ как можно скорее.
"Отдельное внимание было уделено ситуации и ситуации безопасности на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств", — добавили в ОПУ.
Зеленский напомнил Конте о приглашении в Украину. Тот заметил, что за позитивным сценарием визит можно организовать уже в течение 2020 года.
напомним, Италия стала в начале весны одной из наиболее пораженных
Как сообщал ONLINE.UA, в Украине продолжаются масштабные проверки грузовиков за нарушение габаритно-весовых ограничений на дорогах. Президент Владимир Зеленский возмутился действиями водителей, нарушающих режим и вредят дорогам. Государственный лидер поинтересовался штрафами за нарушения на совещании.