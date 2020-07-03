Зеленский провел неанонсированные переговоры с иностранным лидером - что обсудили

На фоне пандемии коронавирус COVID-19 переговоры между топпосадовцями разных стран перешли в плоскость телефонных. В пятницу, 3 июля, президент Владимир зеленский обсудил ряд важных вопросов с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Прежде всего украинский лидер выразил благодарность итальянскому правительству за помощь в условиях пандемии.

"Предоставлено Италией оборудование поможет нам быстрее справиться с ликвидацией последствий стихии и восстановить пострадавшую инфраструктуру Прикарпатья. Спасибо за оперативность принятия решения и доставку в Украину гуманитарной помощи", — подчеркнул он.

Собеседники обсудили предстоящее возобновление авиасообщения между странами. В Италии ценят туристов из Украины и надеются на открытие воздушных границ как можно скорее.

"Отдельное внимание было уделено ситуации и ситуации безопасности на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств", — добавили в ОПУ.

Зеленский напомнил Конте о приглашении в Украину. Тот заметил, что за позитивным сценарием визит можно организовать уже в течение 2020 года.

напомним, Италия стала в начале весны одной из наиболее пораженных COVID-19 стран Европы. Украина даже направила туда команду своих медиков, чтобы они помогли дружественной стране и получили крайне важный опыт.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине продолжаются масштабные проверки грузовиков за нарушение габаритно-весовых ограничений на дорогах. Президент Владимир Зеленский возмутился действиями водителей, нарушающих режим и вредят дорогам. Государственный лидер поинтересовался штрафами за нарушения на совещании.