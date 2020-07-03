Никто никогда не поверит: Alyona Alyona призналась, как живет на самом деле

Талантливая украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona — настоящая звезда, творчество и успехи которой обсуждает миллионная армия фанатов. Однако только сейчас стало известно, что артистка продолжает жить обычной жизнью без роскоши. Девушка призналась, что несмотря на огромный успех живет в съемной комнате и ездит к родителям в родной поселок Барышевка на маршрутках, а в Киеве фанаты ее могут частенько встретить в метро. Слухи о себе красавица опровергла в эфире радио Urban Space Radio, для которого она записала обличительное видео, передает ONLINE.UA.

Как известно, в 2019 году Alyona Alyona ворвалась в отечественный шоубизнес с украиноязычной музыкой и достигла потрясающего успеха. В прошлом году она дала более 74 концертов и посетила более 16 стран мира. Бешеная популярность принесла не только признание, но и немалую прибыль, однако девушка продолжает жить очень скромно. Alyona Alyona признается, что по-прежнему живет в съемной комнате и пользуется общественным транспортом. "Я живу в обычном доме, в обычной съемной даже не квартире, а комнате. Я езжу в Барышевку к родителям в маршрутках и очень часто катаюсь в метро", — заявила рэперка. По ее словам, большое количество подписчиков, аудитория и активная деятельность не всегда приносят "золотые мешки денег". Девушка объяснила, что артисты и публичные люди вкладывают заработанное в собственное творчество или карьеру, чтобы радовать поклонников новыми треками или клипами, как это делает она.

"Я искренне верю, что такие артисты, как я, развенчивают этот стереотип и показывают, что мы всего лишь простые обычные люди", — подчеркнула Alyona Alyona.

Фанаты комментируют новое видео от певицы, отмечая, что "никто никогда не поверит", что известную артистку можно встретить в метро или в маршрутке.

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