Это неприемлемо - Германия громко поставила Путина на место

Немецкие дипломаты отреагировали на решение Кремля в отношении оккупированного Крыма. Накануне там проводили голосование за поправки в конституцию страны-агрессора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на диппредставительство ФРГ.

По данным официального Берлина, такое поведение российской власти неприемлема.

"Проведение в Крыму российского референдума относительно изменений к Конституции является неприемлемым. Это нарушает право Украины на территориальную неприкосновенность и политическую независимость. Мы стоим на стороне Украины и подчеркиваем: Крым — это Украина", — подчеркнули в посольстве.

Напомним, голосование длилось неделю, кульминационным днем стала среда, 1 июля. Согласно официальным итогам, 77,92% участников поддержали инициативу президента Владимира Путина и фактическое предоставление ему власти до 2036 года. Категорически против выступили 21,27%.

Ранее факт голосования на территории аннексированного Крыма раскритиковали в Великобритании. Лондон отметил, что никогда не признает оккупации полуострова Россией, позиция британского правительства — это бесспорная поддержка Украины.

"Использование Россией территории в Крыму для голосования за поправки к конституции РФ является недопустимым. Великобритания не признает и никогда не признает такого голосования на суверенной украинской территории. Мы солидарны с Украиной в напоминании России и миру, что Крым — это Украина", — отметили в посольстве страны.

Как сообщал ONLINE.UA, голосование за поправки в конституцию РФ завершились "триумфом", утверждали ранее в Кремле. Президент Владимир Путин объявил, что власть буквально сделала все необходимое для плебисцита в условиях эпидемии, голосование стало якобы "волей народа".