Верховная Рада решилась на новое громкое увольнение после отставки главы НБУ

3 июля украинский парламент проголосовал за отставку главы НБУ Якова Смолия. Депутаты 286 голосами поддержали проект постановления об увольнении Смолия, поданный в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако только одним громким увольнением народные избранники не ограничились, поскольку в этот же день Верховная Рада на внеочередном заседании уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета. Это решение поддержали 226 депутатов. Стоит обратить внимание на то, что сам Терентьев не явился на заседание парламента, передает ONLINE.UA.

Глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил перед голосованием, что Терентьев подал заявление об отставке по собственному желанию. Что важно понимать, отставку Терентьева поддержали 183 депутата фракции "Слуга народа" и 23 депутата фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Депутатская группа "За будущее" дала шесть голосов за увольнение председателя АМКУ, группа "Доверие" — 10 голосов, внефракционные депутаты — четыре голоса.

Что важно понимать, вечером 1 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский заставил председателя АМКУ написать заявление об увольнении. Несколько украинских медиа утверждают, что увольнение Терентьева связано с рекордным штрафом в 6,5 млрд гривен, который АМКУ наложил на табачного монополиста "Тедис" и производителей сигарет. 2 июля СМИ сообщили, что Терентьев написал заявление об отзыве заявления об отставке.

Как известно, 10 октября 2019 АМКУ принял решение оштрафовать ряд табачных компаний и монополиста-дистрибьютора "Тедис Украина" на 6,5 млрд грн. Самый большой штраф назначили компании "Тедис Украина", которую обязали выплатить 3,4 млрд грн.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 июля бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий во время заседания украинского парламента подчеркнул, что его заявление об отставке является протестом против политических давлений на НБУ.