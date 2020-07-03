Смолий наконец-то признался, кто оказывал давление на него и Нацбанк

Бывший глава Нацбанка Яков Смолий, которого Верховная Рада уволила 3 июля 2020 года, наконец решился рассказать, почему ему пришлось уйти в отставку. По словам экс-чиновника, команда украинского лидера Владимира Зеленского постоянно требовала у него "залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы", однако Смолий не захотел этого делать и принял решение уволиться с должности. Кроме того, бывший глава НБУ подчеркнул, что среди механизмов политического давления на НБУ были проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки. Однако Смолий не уточнил, кто именно этим занимался. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика в Верховной Раде и его брифинг, который транслировал "5 канал".

"В течение последнего года у НБУ были проплаченные митинги, на которых выступают сидящие здесь народные депутаты, месяц блокировки моего дома и домов заместителей... Информационные атаки, построенные на манипуляции и лжи... Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", — заявил Яков Смолий.

После этих слов один из нардепов начал открыто говорить о давлении со стороны Офиса президента, однако Смолий начал все отрицать.

"Я такого (о давлении со стороны президента — ред.) в своем выступлении не говорил, но я отмечал, что на всех совещаниях, где присутствовали президент, нардепы или премьер в НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше. Поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в госбюджет. Эти лозунги заставили меня принять это решение", — пояснил Смелый, таким образом признав, что требования команды Зеленского стали одной из важнейших прчин его отставки.

Также журналисты поинтересовались у Смолия, была ли возможность не поддаваться давлению и оставаться главой НБУ.

"Говорить о давлении, а ничего не делать — это просто говорить. Надо быть более решительным и показать, что мы не держимся за кресло, мы боремся за институт и привлечь внимание к тем событиям, которые происходят. И какие последствия могут быть, если пойти на поводу наших оппонентов", — ответил уволенный глава НБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 июля Владимир Зеленский срочно провел совещание с руководством Национального банка Украины и участниками рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ.