Отставка Смолия - экс-банкир раскрыл последствия для экономики

Международное сообщество чутко отреагировала на отставку председателя правления Нацбанка Украины Якова Смолия. Сам он утверждает, что нет больших рисков из-за его увольнения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг бывшего чиновника 3 июля.

По его словам, отставка не повлияет на курс гривны и отношения Киева с Международным валютным фондом. В то же время он назвал валютный рынок чувствительным к значительным событиям.

"Мы видели такой всплеск валютного курса в марте, когда был введен карантин. Вчера рынок отреагировал на мое заявление об отставке. Но у Национального банка достаточно инструментов, как мы можем влиять на курс. Как мы можем влиять на процесс его сглаживания. Вчера Национальный банк для сдерживания резких колебаний продал на валютном рынке 150 миллионов долларов. Сегодня рынок успокоился и работает в обычном режиме", — пояснил банкир.

Также он положительно в перспективе оценил сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Структура работает не с персоналиями, а учреждениями в разных странах.

"Если институт выдерживает те правила, законы, порядки, которые понятны нам и нашим партнерам, я не вижу проблем в продолжении сотрудничества с такими органами", — добавил Смолий.

Напомним, Смолий накануне объявил о своей отставке. Решение он объяснил систематическим политическим давлением.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам Смолия, команда украинского лидера Владимира Зеленского постоянно требовала у него "залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы", однако Смолий не захотел этого делать и принял решение уволиться с должности. Кроме того, бывший глава НБУ подчеркнул, что среди механизмов политического давления на НБУ были проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

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