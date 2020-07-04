Новости

Лента новостей

Курс валют на сегодня 4 июля - доллар не изменился, евро не изменился

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 4 июля - доллар не изменился, евро не изменился

На субботу, 4 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 4 июля цена доллара США составит 27 гривен 18 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек.

В пятницу, 3 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.18/27.09 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.53/30.42 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 46763 -
Выздоровели 20558 -
Летальные 1212 -

Данные МОЗ Украины
Обновлено:09:11, 04.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+22...+26

Влажность 63% - 82%

Ветер 2м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+20...+26

Влажность 51% - 89%

Ветер 1м/с - 3м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...