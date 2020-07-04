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Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 4 июля

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 4 июля Фото: pixabay.com

Ситуация с распространением пандемии коронавируса в Украине продолжает накаляться — в субботу, 4 июля, зафиксировано 914 новых случаев заражения. Общее количество заболевших насчитывает уже 47 677 человек, из них 1127 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Кроме того, уже 21155 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1936 случаев;
Волынская область — 2663 случая;
Днепропетровская область — 1110 случаев;
Донецкая область — 599 случаев;
Житомирская область — 1447 случаев;
Закарпатская область — 3214 случаев;
Запорожская область — 588 случаев;
Ивано-Франковская область — 2598 случаев;
Кировоградская область — 657 случаев;
м. Киев — 5465 случаев;
Киевская область — 2747 случаев;
Львовская область — 6059 случаев;
Луганская область — 84 случая;
Николаевская область — 455 случаев;
Одесская область — 1835 случаев;
Полтавская область — 322 случая;
Ровенская область — 4041 случай;
Сумская область — 308 случаев;
Тернопольская область — 2025 случаев;
Харьковская область — 2311 случаев;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 828 случаев;
Черновицкая область — 4972 случая;
Черкасская область — 657 случаев;
Черниговская область — 560 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июля 2020 в Центр поступило 1288 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 93 709 сообщений о подозрении на COVID-19

Что важно понимать, с начала пандемии в мире зафиксировали уже 11 млн 197 тыс случаев заражения: 529 тыс человек умерли и 6 млн 342 тыс смогли победить болезнь. Согласно последним данным, 3 июля в мире диагностировали 209 028 заражений коронавирусОМ, 5170 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 54 904 случаев заболевания , в Бразилии 41988, в Индии 22721, в ЮАР 9063, в Мексика 6741, в России 6718. Новые случаи заболевания обнаружили в 150 странах мира. Стоит обратить внимание на то, что сейчас в мире за неделю диагностируют значительно больше миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 4 июля (1)

Недавно сетью распространился миф, якобы коронавирусная болезнь возникает из-за бактериального заражение. Но это не так. Опубликованные научные исследования подтверждают, что COVID-19 развивается вследствие инфицирования вирусом SARS-COV-2, который поражает дыхательную систему и не должен лечиться антибиотиками. Подробнее информации только из проверенных источников!

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 4 июля (2)

Стоит отметить, что процесс иммунизации очень важен, особенно в период пандемии. По сравнению с 2019 годом в Украине этот показатель снизился на 20-40%. Особенно в период пандемии важно иметь коллективный иммунитет, который достигается через соответствующий процесс прививки. Минздрав призывает активно участвовать в этом процессе. Что касается вакцины против COVID-19, то Минздрав заявляет, что международные эксперты фиксируют разработку такой вакцины на разных стадиях, а некоторые страны начали размещать предзаказ на такую вакцину. Украина также приобщается к этому процессу.

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 4 июля (3)

Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве поддержали инициативу о штрафах из-за отсутствия маски в общественных местах. Размер их для рядовых граждан достигнет от 170 до 255 гривен.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 4 июля
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Обновлено:09:11, 04.07.2020

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