Команда Путина устроила демарш во время переговоров с Украиной - что случилось

Команда главы Кремля Владимира Путина продолжает устраивать бесстыдные провокации и тормозить переговоры в нормандском формате. Так, недавно стало известно, что Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, однако официальная Москва неожиданно для всех заявила, что хочет взять паузу в этом вопрос. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента по итогам переговоров политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата в Берлине, передает ONLINE.UA.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий... Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине... со своей стороны российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что переговоры в Берлине продолжались 11 часов. Официальный Киев представляли глава Офиса президента Андрей Ермак и вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также указано, что стороны подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине.

"Участники встречи договорились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", — говорят в ОП.

Кроме того, отмечается, что в ближайшем будущем подготовят согласованную повестку дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине.

Напомним, что 3 июля в Берлине состоялась встреча политсоветников "нормандского формата". На ней, в частности, присутствовали глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, там также находился куратор переговоров по Донбассу и главный переговорщик Путина — Дмитрий Козак.

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