Мы уже начали - Минздрав озвучило важное предупреждение всем украинцам

4 июля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов поделился с украинцами важными данными — он официально сообщил о том, что его ведомство уже начало развертывания или подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях. Не трудно догадаться, что это решение было принято, учитывая постоянные антирекорды, которые бьет наша страна по количеству больных коронавирусом. Стоит обратить внимание на то, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано 914 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них у 74 у детей и 63 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 196 человек. Выздоровели за сутки 597 человек, умерли 15 человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МОЗ.

"По тех регионах, где есть большая заполняемость, таких как Закарпатская или Волынская, а также Ровенская область мы уже начали развертывание больниц второй волны или подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных коронавирусной болезнью, с ростом числа госпитализаций", — заявил Максим Степанов.

Журналисты поинтересовались у главы Минздрава, почему в Киеве и Львове больные COVID-19 лежат даже в коридорах, министр ответил, что в Киеве и Львовской области заполненность коек составляет 41-44%. Что важно понимать, в столице больницы первой волны были рассчитаны на почти 750 больных на Львовщине — на 1,5 тысячи больных.

"Это вопрос к местной власти, которая является владельцем лечебных учреждений, по маршрутизации этих пациентов в другие больницы, которые определены в лечение больных коронавирусной болезнью", — подчеркнул Максим Степанов.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что наибольший процент летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни в Украине приходится на пациентов, имеющих сопутствующие заболевания или лиц старше 65 лет.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 июля в Харькове городские власти решили усилить карантин из-за плохой эпидемической ситуации — все важные подробности можно найти в нашем материале.