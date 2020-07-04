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Россия просто прикрывается - Польша раскрыла коварный план Путина

Политика | Читати новину українською
Россия просто прикрывается - Польша раскрыла коварный план Путина Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Польские власти внимательно следят за всеми действиями и провокациями команды главы Кремля Владимира Путина — так неодавно Сенат Польши стал утверждать, что Кремль пытается добиться отмены международных санкций, манипулируя ситуацией с пандемией коронавируса. По словам польских политиков, официальная Москва делает все возможное, чтобы избежать ответственности за агрессию против Украины. Об этом говорится в постановлении комиссии Сената Польши по иностранным делам и ЕС, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Под видом повышения результативности преодоления пандемии представители России пытаются убедить демократические государства отменить международные санкции, введенные из-за агрессии в отношении Украины", — заявили в Сенате Польши.

Кроме того, Варшава также выразила "глубокую обеспокоенность" ситуацией на оккупированных территориях Украины. По мнению Сената, проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19, который Россия передала в ООН, свидетельствует о желании РФ избежать ответственности.

"Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором", — говорят в Польшею

Стоит обратить внимание на то, что "антикоронавирусную" резолюцию РФ передала ООН еще 2 месяца назад. Там говорилось о необходимости снятия экономических санкций со стран, включая Россию, в связи с пандемией. Официальная Варшава еще раз напомнила, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Крыма. Польские власти подчеркнули, что санкции против России могут быть ослаблены только при условии внедрения Москвой в действие минских договоренностей.

Нельзя также забывать о том, что громкий международный скандал о заговоре РФ с талибами, которым российская разведка платила за убийство американских военных в Афганистане, набирает обороты. Несмотря на то, что глава Белого дома Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", заверив, что у разведки нет данных, которые бы подтверждали подлость России, Сенат США решил заставить главу Кремля Владимира Путина расплатиться за агрессию. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина запаниковали из-за того, что раскрылась шокирующая правда о связи России с талибами

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Польша, санкции, РФ, пандемия, коронавірус, отмена санкций, коронавирус в РФ
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