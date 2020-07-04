Россия просто прикрывается - Польша раскрыла коварный план Путина

Польские власти внимательно следят за всеми действиями и провокациями команды главы Кремля Владимира Путина — так неодавно Сенат Польши стал утверждать, что Кремль пытается добиться отмены международных санкций, манипулируя ситуацией с пандемией коронавируса. По словам польских политиков, официальная Москва делает все возможное, чтобы избежать ответственности за агрессию против Украины. Об этом говорится в постановлении комиссии Сената Польши по иностранным делам и ЕС, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
"Под видом повышения результативности преодоления пандемии представители России пытаются убедить демократические государства отменить международные санкции, введенные из-за агрессии в отношении Украины", — заявили в Сенате Польши.
Кроме того, Варшава также выразила "глубокую обеспокоенность" ситуацией на оккупированных территориях Украины. По мнению Сената, проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии
"Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором", — говорят в Польшею
Стоит обратить внимание на то, что "антикоронавирусную" резолюцию РФ передала ООН еще 2 месяца назад. Там говорилось о необходимости снятия экономических санкций со стран, включая Россию, в связи с пандемией. Официальная Варшава еще раз напомнила, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Крыма. Польские власти подчеркнули, что санкции против России могут быть ослаблены только при условии внедрения Москвой в действие минских договоренностей.
Нельзя также забывать о том, что громкий международный скандал о заговоре РФ с талибами, которым российская разведка платила за убийство американских военных в Афганистане, набирает обороты. Несмотря на то, что глава Белого дома Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", заверив, что у разведки нет данных, которые бы подтверждали подлость России, Сенат США решил заставить главу Кремля Владимира Путина расплатиться за агрессию.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина запаниковали из-за того, что раскрылась шокирующая правда о связи России с талибами.