Уже в этом месяце - Шмыгаль поделился с украинцами невероятной новостью

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль сообщил всем украинцам замечательную новость — он рассказал, что рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза уже в этом месяце. Однако, как оказалось недавно, не все так просто, как об этом говорит правительство, поскольку власти ЕС не скрывают тот факт, что у них уже лопнуло терпение после очередного громкого скандала, который разгорелся в Украине после отставки главы НБУ Якова Смолия. Евросоюз еще 3 июля обратился к официальному Киеву и напомнил, что независимость Нацбанка является общим условием ЕС для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Также там предупредили, что Еврокомиссия будет ждать результаты оценки ситуации со стороны МВФ, передает ONLINE.UA.

"Уже в 20-х числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", — сообщил глава Кабмина.

Денис Шмыгаль утверждает, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной. Кроме того, глава правительства в телефонном разговоре с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заверил еврочиновника в том, что независимость "Национального банка остается для нас безусловным приоритетом".

Как известно, украинский парламмент 3 июля проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Последний, выступая в Раде, признался, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является "красной линией". Позже также он добавил, что был вынужден уволиться из-за давления команды украинского лидера Владимира Зеленского. Стоит отметить, что ЕС недавно прокомментировал объявление об отставке Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыв независимости Нацбанка.

Как сообщал ONLINE.UA, депутат от президентской партии "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк ошеломила громким заявлением об отставке главы НБУ Якова Смолия.