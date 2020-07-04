Не было этого: Зеленский выступил с новым резонансным заявлением

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия стала одним из самых резонансных событий в экономической жизни Украины. Ситуация обострилась после того, как Смолий признался, что ему пришлось уволиться из-за систематического политического давления на руководство НБУ. Чиновник до последнего не хотел называть конкретных фамилий, однако уточнил, что решение об отставке принял после многочисленных абсурдных требований команды украинского лидера Владимира Зеленского, которые Смолий не хотел и не собирался выполнять. Его заявление уже прокомментировал глава государства Владимир Зеленский — последний стал утверждать, что у него были хорошие отношения со Смолием. Об этом глава президент рассказал во время визита в Одесскую область, передает ONLINE.UA.

"Уже его (Смолия — ред.) спрашивали, было ли давление со стороны Офиса Президента, и он сказал, что нет. У нас с ним были очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне", — уверяет украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что провел 3 большие встречи со всеми руководителями государственных банков, представителями коммерческих банков и заместителями председателя НБУ. От банкиров глава государства хотел узнать возможных преемников Якова Смолия.

"Все достаточно спокойно воспринимают отставку главы Нацбанка. Особых рисков они не видят. Нам много раз уже говорили, что доллар будет по 100, но это просто какая-то фантастика", — заявил президент.

Стоит отметить, что Зеленский пока не готов ответить, кто следующим сядет в кресло главы НБУ. Он только рассказал, что получил по списку кандидатов на каждой из встреч. Сейчас всех предложенных претендентов изучают.

Сам Яков Смолий отказывался называть конкретные фамилии и рассказывать, кто из политиков давил на него, однако отличился таким интересным заявлением.